Linkiesta.it - L’indispensabile integrazione della tecnologia Ccs per la decarbonizzazione

(Di martedì 8 ottobre 2024) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 61 di We – World Energy, il magazine di Eni Spesso parlare di lotta al cambiamento climatico è sinonimonecessità di ricorrere maggiormente all’energia pulita. La realtà dei fatti, tuttavia, è che per alcuni settori industriali rimane difficile abbattere le emissioni nonostante negli ultimi decenni vi siano stati notevoli progressi nella generazione di energia pulita, senza contare l’impiego di tale energia per decarbonizzare i settori in cui l’elettricità rappresenta un input importante.