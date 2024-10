L'avvertimento al Libano: "Rischio distruzione come a Gaza" (Di martedì 8 ottobre 2024) "Avete l'opportunità di salvare il Libano prima che cada nell'abisso di una lunga guerra che porterà alla distruzione e alla sofferenza, come vediamo a Gaza. Non deve essere così". È un passaggio del discorso del premier israeliano Benjamin Netanyahu al popolo libanese. Europa.today.it - L'avvertimento al Libano: "Rischio distruzione come a Gaza" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Avete l'opportunità di salvare ilprima che cada nell'abisso di una lunga guerra che porterà allae alla sofferenza,vediamo a. Non deve essere così". È un passaggio del discorso del premier israeliano Benjamin Netanyahu al popolo libanese.

