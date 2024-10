L’Arengo mette all’asta alcuni suoi immobili (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli immobili dell’amministrazione in vendita. È prevista per martedì 5 novembre, con inizio previsto alle ore 9 all’ufficio gare di palazzo Arengo, l’asta pubblica che permetterà di procedere alla vendita di 20 beni immobili di proprietà del comune di Ascoli. L’asta avverrà mediante il metodo delle offerte segrete che verranno confrontate con il prezzo base d’asta. I concorrenti che avranno intenzione di partecipare alle aste dovranno far pervenire all’ufficio protocollo un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la documentazione necessaria. Il plico dovrà recare sul frontespizio, oltre al nome e alla ragione sociale del concorrente, la dicitura ‘offerta per asta pubblica del giorno 5 novembre 2024’. I termini per presentarsi termineranno il giorno precedente, ovvero lunedì 4 novembre, alle ore 12. Ilrestodelcarlino.it - L’Arengo mette all’asta alcuni suoi immobili Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Glidell’amministrazione in vendita. È prevista per martedì 5 novembre, con inizio previsto alle ore 9 all’ufficio gare di palazzo Arengo, l’asta pubblica che perrà di procedere alla vendita di 20 benidi proprietà del comune di Ascoli. L’asta avverrà mediante il metodo delle offerte segrete che verranno confrontate con il prezzo base d’asta. I concorrenti che avranno intenzione di partecipare alle aste dovranno far pervenire all’ufficio protocollo un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la documentazione necessaria. Il plico dovrà recare sul frontespizio, oltre al nome e alla ragione sociale del concorrente, la dicitura ‘offerta per asta pubblica del giorno 5 novembre 2024’. I termini per presentarsi termineranno il giorno precedente, ovvero lunedì 4 novembre, alle ore 12.

