Iniesta in lacrime saluta il calcio ma è un addio con una promessa: “Sentirete ancora parlare di me” (Di martedì 8 ottobre 2024) Giornata di saluti e tributi per Andres Iniesta che ha dato il proprio addio ufficiale al calcio. Giocato, perché tra lacrime e commozioni c'è anche stato spazio per una promessa: "Lo sapete, sono un testardo. Ho già iniziato ad allenarmi come tecnico" Fanpage.it - Iniesta in lacrime saluta il calcio ma è un addio con una promessa: “Sentirete ancora parlare di me” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Giornata di saluti e tributi per Andresche ha dato il proprioufficiale al. Giocato, perché trae commozioni c'è anche stato spazio per una: "Lo sapete, sono un testardo. Ho già iniziato ad allenarmi come tecnico"

Iniesta annuncia il ritiro dal calcio - lacrime in un video sui social - The post Iniesta annuncia il ritiro dal calcio, lacrime in un video sui social appeared first on seriea24. All’interrogativo che ha aperto il video, “Cosa significa il calcio per te?”, Iniesta si è commosso fino alle lacrime, ha iniziato a rispondere: “Per me il calcio è stato…”, ma le parole ... (Seriea24.it)

Iniesta annuncia il ritiro dal calcio - lacrime in un video sui social - All’interrogativo che ha aperto il video, "Cosa significa il calcio per te?", Iniesta si è commosso fino alle lacrime, ha iniziato a rispondere: "Per me il calcio è […] The post Iniesta annuncia il ritiro dal calcio, lacrime in un video sui social appeared first on L'Identità. . (Adnkronos) – ... (Lidentita.it)

Iniesta annuncia il ritiro dal calcio - lacrime in un video sui social - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – L'ex centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola Andres Iniesta ha ufficializzato il suo addio al calcio con un video postato sui suoi profili social. . mmosso fino alle lacrime, ... (Webmagazine24.it)