Il saluto a Stefano L’ortolano di S Spirito | Ci mancherai molto

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sono tanti, tantissimi i mazzi di fiori e le piante che sono state lasciate proprio lì dove da oltre 70 anni trova spazio il suo banco. Sono lì come a salutareManetti,di Santo, insignito del riconoscimento del Comune di Firenze per gli oltre 70 anni di attività: "Avviata nel 1947 da Mario Manetti, passando di generazione in generazione fino a diventare un’istituzione nel quartiere di Santo", si legge sulla pergamena. L’attività quindi è stata aperta dal nonno Mario, presa in mano dal padre Marcello e poi da lui e da suo figlio Alessandro, la quarta generazione., uno sportivo, è stato colto da un infarto e si è spento nella notte tra domenica e lunedì dopo un coma durato circa un anno. Tra un fiore e un altro sono stati lasciati dei cartelli: "Sentite condoglianze", scrivono i colleghi di Santo