I conti di Chiara Ferragni: quanto ha guadagnato (e quanto ha perso) per il Pandoro Gate (Di martedì 8 ottobre 2024) Chiara Ferragni dopo il "PandoroGate": facciamo due conti. La celebre influencer milanese si trova sotto la lente della Guardia di Finanza, accusata di truffa aggravata legata alla vendita di pandori e uova di Pasqua. Ma quanto ha realmente guadagnato Chiara Ferragni da questi prodotti, e quanto ha perso a causa delle indagini? Il caso Pandoro e le accuse di truffa Secondo l'accusa, Chiara Ferragni avrebbe ottenuto profitti ingiusti promuovendo il Pandoro con l'idea che una parte dei ricavi sarebbe stata donata all'ospedale Regina Margherita di Torino per sostenere la ricerca contro il cancro. Tuttavia, la somma effettivamente devoluta in beneficenza sarebbe stata di molto inferiore alle aspettative dei consumatori. Le indagini hanno coinvolto anche le uova di Pasqua promosse dall'influencer nel 2021 e 2022, sempre con lo stesso modello di collaborazione.

Chiara Ferragni : i conti in tasca - quanto ha guadagnato e quanto ha perso dopo il Pandoro Gate - Per quanto riguarda il caso uova di Pasqua, invece, la società di Chiara Ferragni, Fenice srl, aveva incassato 150mila euro. Leggi anche: Truffa aggravata, Chiara Ferragni verso il processo La difesa di Chiara Ferragni dovrà fare di tutto nei prossimi giorni per convincere la Procura a chiedere ... (Thesocialpost.it)

