Bollicinevip.com - Helena Prestes e Amanda Lecciso litigano al GF, cosa è successo dopo la puntata

Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Scoppia lo scontro traal Grande Fratello, c’entra la nominationsbotta controal GF,laLa settimanadel Grande Fratello è andata in onda ieri, lunedì 7 ottobre 2024 su Canale 5, al termine della quale è scoppiata un’accesa discussione traed. A scatenare lo scontro è stato il fatto che la modella brasiliana ha nominatodurante la, quando ha provato a chiederle spiegazioni questa è stata la replica di: “Qual è il problema che ti ho votata? Tu vai sempre in giro a parlare con gli altri e fai i pettegolezzi. Fai più gossip delle Non è la Rai. Io ti vedo e non sono pazza. Fai i pettegolezzi negativi, riporti le cose. Tu ascolti, poi fai finta di nulla e vai da altri a riportare.