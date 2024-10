Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia Handbike, Giagnoni trionfa a Noicattaro: la vittoria finale è vicina

(Di martedì 8 ottobre 2024) Prato, 8 ottobre 2024 - Era arrivato secondo a Pioltello, nella tappa precedente deld'. E lo scorso weekend, a(in provincia di Bari) è tornato a vincere, tagliando il traguardo per primo davanti al rivale Vito Lascaro. E' il risultato con cui Christianha chiuso la penultima gara del2024, che gli permetterà di arrivare con una certa tranquillità alla corsafissata per il 20 ottobre prossimo a Como. L'agonista di Montemurlo si presenterà in Lombardia con un vantaggio di 25 punti sul secondo in classifica e dunque gli sarà sufficiente ottenere un buon piazzamento per laurearsi per l'ennesima volta campione di categoria.