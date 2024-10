Ghinelli a New York con il Polittico di Lorenzetti: "Occasione straordinaria per Arezzo" (Di martedì 8 ottobre 2024) “E' particolarmente emozionante vedere esposta nelle sale del Metropolitan di New York la Pala di Pietro Lorenzetti che siamo soliti ammirare nella nostra Pieve. Un'opera mastodontica rispetto a tutte le altre esposte e che qualifica una mostra meravigliosa dedicata alla nascita della pittura in Arezzonotizie.it - Ghinelli a New York con il Polittico di Lorenzetti: "Occasione straordinaria per Arezzo" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “E' particolarmente emozionante vedere esposta nelle sale del Metropolitan di Newla Pala di Pietroche siamo soliti ammirare nella nostra Pieve. Un'opera mastodontica rispetto a tutte le altre esposte e che qualifica una mostra meravigliosa dedicata alla nascita della pittura in

Due opere di Pietro Lorenzetti in mostra a New York e Londra - Sono due le opere di arte sacra, custodite nell'Aretino, partite alla volta degli Stati Uniti per essere esposte al Metropolitan Museum of Art all’interno della grande mostra. Da Arezzo a New York nel segno dell'arte e poi un'altra tappa a Londra per incantare i visitatori della National Gallery. (Arezzonotizie.it)

Il polittico del Lorenzetti protagonista a New York : l'opera esposta al Met - Saranno tra i pezzi centrali della grande mostra che dal 13 ottobre al 26 gennaio animerà le sale del Metropolitan Museum of Art di New York. Sono partire alla volta degli Stati Uniti d'America le cinque tavole che compongono il polittico firmato da Pietro Lorenzetti, custodite da sempre... (Arezzonotizie.it)

Il Polittico del Lorenzetti in viaggio per New York - “La presenza al MET del Polittico di Pietro Lorenzetti rappresenta una prestigiosa conferma della rilevanza che ad Arezzo viene riconosciuta come città d’arte e cultura. Ringrazio il soprintendente Nannetti per la fattiva collaborazione e la disponibilità dimostrate”, ha commentato il sindaco ... (Lanazione.it)