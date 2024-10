Fuga in Siria, ma Israele colpisce (Di martedì 8 ottobre 2024) Un bambino che aiuta il vecchio padre a portare un trolley sfondato sforzandosi di non mostrarsi stanco. Un altro che fa la guardia alle valigie mentre la nonna attraversa il Fuga in Siria, ma Israele colpisce il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Fuga in Siria, ma Israele colpisce Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un bambino che aiuta il vecchio padre a portare un trolley sfondato sforzandosi di non mostrarsi stanco. Un altro che fa la guardia alle valigie mentre la nonna attraversa ilin, mail manifesto.

Migliaia di famiglie in fuga dal Libano cercano di entrare in Siria : caos al confine. Unhcr : “Numeri in crescita” - . . Oltre 200mila sono sfollati all’interno del Libano”. “Più di 50mila libanesi e siriani che vivono in Libano hanno attraversato il confine con la Siria in fuga dagli attacchi aerei israeliani. Secondo i numeri forniti dal ministro libanese Nasser Yassin, più di 36mila siriani e 41. Secondo ... (Ilfattoquotidiano.it)

Libano - 600 morti di cui 100 donne e 50 bambini nel raid israeliano - attacco Idf ospedale di Bint Jbail : “Civili in fuga in Siria” - La giornata di ieri è stata la “più sanguinosa” per il Libano dalla fine della guerra civile del 1975-1990. Israele ha dato il via a nuovi raid aerei nel . Le vittime dei raid israeliani in libano sono salite a 600 di cui almeno 100 donne e 50 bambini, ha affermato il Ministero della Salute ... (Ilgiornaleditalia.it)