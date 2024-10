Ilfattoquotidiano.it - Crotone, indagato per omicidio il poliziotto che ha sparato dopo essere stato aggredito

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa diera inevitabile per Giuseppe Sortino, l’ispettore della polizia diche lunedì a, durante un linciaggio subito nel quartiere Lamparano, ha ucciso il pizzaiolo Francesco Chimirri, da cui eraper aver chiesto spiegazioni circa un incidente stradale provocato poco prima dalla vittima poi fuggita. Lo ha reso noto il procuratore diGiuseppe Capoccia in una nota stampa in merito al pomeriggio di follia in cui ha rischiato di morire anche il. Il magistrato ha affermato che gli accertamenti avviati “riguardano tutte le persone coinvolte, a vario titolo, nella vicenda”. Stando a quanto riferiscono i pm, insieme a Chimirri, sulla vettura coinvolta nell’incidente all’origine della vicenda, c’era un’altra persona.