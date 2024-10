Crotone, c’è il video del pestaggio al poliziotto: calci e pugni mentre è a terra (Di martedì 8 ottobre 2024) Un video riprende la scena del pestaggio al poliziotto: calci e pugni mentre è a terra Le immagini del pestaggio al poliziotto sono state riprese da un residente della zona dalla finestra di casa. Nel video si vede l’agente mentre viene preso a calci in testa quando è a terra, poi lo sparo. Stando a quanto riportato da una nota, come riporta Leggo, “a firma del procuratore Capoccia, il figlio della vittima Francesco Chimirri, che aveva assistito all’omicidio del padre insieme ad altri familiari, ha raccolto la pistola che era caduta di mano al poliziotto, che era per terra, ed ha tentato di sparare all’agente, senza però riuscire nel suo intento”. Leggi anche–> Libano, troupe del Tg3 aggredita: l’autista muore d’infarto Insieme a Chimirri, riporta la Procura, c’era una seconda persona, al momento dell’incidente. 361magazine.com - Crotone, c’è il video del pestaggio al poliziotto: calci e pugni mentre è a terra Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Unriprende la scena delalè aLe immagini delalsono state riprese da un residente della zona dalla finestra di casa. Nelsi vede l’agenteviene preso ain testa quando è a, poi lo sparo. Stando a quanto riportato da una nota, come riporta Leggo, “a firma del procuratore Capoccia, il figlio della vittima Francesco Chimirri, che aveva assistito all’omicidio del padre insieme ad altri familiari, ha raccolto la pistola che era caduta di mano al, che era per, ed ha tentato di sparare all’agente, senza però riuscire nel suo intento”. Leggi anche–> Libano, troupe del Tg3 aggredita: l’autista muore d’infarto Insieme a Chimirri, riporta la Procura, c’era una seconda persona, al momento dell’incidente.

