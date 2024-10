Convegno nazionale Alzheimer | a Montecatini giornata centri diurni

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)TERME –: aLe stime per la Toscana sono di 80mila persone colpite da demenza, con la malattia di– che ne è la forma più diffusa – che riguarda il 60% del totale dei casi. I dati, illustrati in occasione dellaMondiale2024, celebrata il 21 settembre, tratteggiano un quadro impressionante per impatto sociale, oltre che per la qualità della vita di tanti anziani, causato dalle forme di demenza: si tratta, infatti, di sei milioni di persone in Italia, tra pazienti e familiari. È a questa realtà che è dedicato ilsui, che si svolgerà per la quattordicesima edizione l’11 e 12 ottobre al Teatro Verdi diTerme.