Concorso docenti secondaria PNRR 2023, ecco le domande delle prove scritte svolte a marzo. TRACCE Ministero (Di martedì 8 ottobre 2024) Sul sito del Ministero sono state pubblicate le TRACCE del Concorso docenti di scuola secondaria svolte a marzo 2024. Si tratta del primo Concorso PNRR, di cui al D.D.G. 2575 del 6.12.2023. Nei file che pubblichiamo integralmente sono contenuti i quesiti e la soluzione.

Concorso docenti PNRR2 confermato: modifiche per il superamento della prova scritta - solo 20 giorni per la domanda - integrazione allegato A programmi. Le NOVITA' 2026 del 26 ottobre 2023, che regolamentano rispettivamente la procedura per la scuola secondaria e per infanzia e primaria + i rispettivi posti di sostegno.

Immissioni in ruolo d'autunno da concorso PNRR con conferma sul posto della supplenza: alcuni docenti protestano. Due interrogazioni e una petizione 2576/2023 per infanzia e primaria per raggiungere la prima tranche della timeline imposta dall'Europa, ossia 20.000 assunzioni con il nuovo sistema di reclutamento introdotto con il DL 36/2022.

Concorso docenti PNRR 2: posti a bando - prove previste. Cosa sappiamo finora. QUESTION TIME con Bufanini. LIVE Lunedì 7 ottobre alle 15:30 - Spazio non solo alla nuova procedura concorsuale, ma anche ai percorsi abilitanti: quando inizierà il secondo ciclo? Come si strutturerà? Quali prove saranno previste, quanti posti saranno disponibili.