Quotidiano.net - Cina, 'pienamente fiduciosi sui target di crescita 2024'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Laè "fiduciosa" di raggiungere gli obiettivi economici dela dispetto delle sfide complesse. Zheng Shanjie, capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), il più potente pianificatore economico del Paese, ha affermato che i consumi sul mercato sono stati "robusti durante la festa nazionale" conclusa della Golden Week, motivo di fiducia sul "raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale per tutto l'anno". Zheng, in conferenza stampa, ha detto che Pechino punterà su "uno sviluppo economico sostenuto, stabile e sano nel-25", con priorità a domanda interna e consumi.