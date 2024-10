Cesare Cremonini, il dietro le quinte di "Ora che non ho più te" (Di martedì 8 ottobre 2024) Bologna, 8 settembre 2024 - Era il 16 settembre quando Cesare Cremonini ha pubblicato un post, nessuna scritta, solo una data: 23.09.24. Dopo tanto tempo il cantante bolognese aveva così annunciato il suo ritorno sulla scena musicale con l'uscita del nuovo pezzo "Ora che non ho più te", con tanto di videoclip e il live tour in tutta Italia. Sono passate più di due settimane da quel giorno fatidico, eppure il suo video è ancora quarto nella sezione tendenza della musica di Youtube, ancora i fan commentano, ascoltano e condividono. E proprio questa mattina Cremonini, pieno di tutta la carica che questo successo porta con sè, pubblica sul profilo Instagram il backstage di "Ora che non ho più te", diretto da Enea Colombi. "Il linguaggio dei videoclip per alcuni è una grande possibilità comunicativa, altri lo considerano desueto per via dell’ascolto streaming. Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini, il dietro le quinte di "Ora che non ho più te" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Bologna, 8 settembre 2024 - Era il 16 settembre quandoha pubblicato un post, nessuna scritta, solo una data: 23.09.24. Dopo tanto tempo il cantante bolognese aveva così annunciato il suo ritorno sulla scena musicale con l'uscita del nuovo pezzo "Ora che non ho più te", con tanto di videoclip e il live tour in tutta Italia. Sono passate più di due settimane da quel giorno fatidico, eppure il suo video è ancora quarto nella sezione tendenza della musica di Youtube, ancora i fan commentano, ascoltano e condividono. E proprio questa mattina, pieno di tutta la carica che questo successo porta con sè, pubblica sul profilo Instagram il backstage di "Ora che non ho più te", diretto da Enea Colombi. "Il linguaggio dei videoclip per alcuni è una grande possibilità comunicativa, altri lo considerano desueto per via dell’ascolto streaming.

