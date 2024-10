Lanazione.it - Cantiere nuova dialisi. Il sopralluogo dell’Asl

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) PONTEDERA L’Asl corre ai ripari e ordina unper capire a che punto sono i lavori della. E’ questa la novità più importante all’ospedale dopo la manifestazione di pazienti e politici che si sono ritrovati all’ingresso del Lotti per chiedere tempi certi sullumaca. Sono dieci anni infatti che il nuovo reparto deve vedere la luce, ma al momento, dopo una catena di ritardi, sembra ancora ignota la data di consegna dell’edificio per poter entrare in funzione e accogliere finalmente i pazienti che ora sono ospitati nei container. Una sistemazione che doveva essere provvisoria ma che invece è diventata “fissa“ per lunghi anni. Caldo e freddo hanno messo a dura prova il personale sanitario e i pazienti che ogni giorno hanno frequentato i container parcheggiati in un giardino dell’ospedale a ridosso di via Roma.