'Bonus teleriscaldamento', confermato il sostegno per le famiglie in difficoltà (Di martedì 8 ottobre 2024) Un sostegno per i cittadini meno abbienti nel pagamento delle bollette. In virtù di un nuovo accordo fra Comune e Hera, le famiglie in condizioni economiche gravose potranno beneficiare anche quest'anno di un contributo per il pagamento delle spese legate al teleriscaldamento.

