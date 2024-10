Notizie.com - Birra gratis per i tifosi del Napoli: come e quando potranno berla?

(Di martedì 8 ottobre 2024) Se il più delle volte si parla di tifo per ragioni negative, questa volta è da lodare il comportamento dei supporter del(che infatti verranno premiati). In un mondo calcistico spesso oscurato da vicende negative, emerge una storia che riscalda il cuore e riporta alla luce il vero spirito sportivo. Il Como, squadra di calcio che milita nei campionati italiani, ha deciso di offrire unagratuita a ogni tifoso delin occasione della partita di ritorno al Sinigaglia nel febbraio 2025. Maè nata questa iniziativa e quali sono i dettagli?-Como, per una volta il tifo sale in cattedra per aspetti positivi – notizie.comLa decisione del Como nasceun gesto di ringraziamento verso ile i suoi sostenitori per l’eccellente accoglienza ricevuta durante la partita giocata allo stadio Maradona.