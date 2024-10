BALLANDO CON LE STELLE: ELLY SCHLEIN CHIAMA PER COMPLIMENTARSI CON UN VIP (Di martedì 8 ottobre 2024) BALLANDO con le STELLE festeggia la nuova stagione a suon di ascolti – l’esibizione di Barbara d’Urso ha portato la curva di Rai1 a superare Canale 5 – e complimenti eccellenti. Parliamo di ELLY SCHLEIN. La leader del Partito Democratico ha trovato il tempo tra un impegno politico e l’altro di seguire lo show di Milly Carlucci che vanta molti fan celebri. Lo ha svelato Alan Friedman, attuale concorrente di BALLANDO che, ospite di L’Aria che tira su La7, ha raccontato l’emozione di ricevere una telefonata speciale, quella di ELLY. Posso dire chi mi ha CHIAMAto ieri pomeriggio per COMPLIMENTARSI? ELLY SCHLEIN! Sono rimasto molto sorpreso perché il telefono ha squillato, mentre stavo facevo le prove, e mi ha detto: ‘Alan, volevo dirti sono stata a un comizio ieri (sabato sera, ndr), ma ti ho visto su RaiPlay dopo le 2 di notte e sei stato bravo’. Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: ELLY SCHLEIN CHIAMA PER COMPLIMENTARSI CON UN VIP Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di martedì 8 ottobre 2024)con lefesteggia la nuova stagione a suon di ascolti – l’esibizione di Barbara d’Urso ha portato la curva di Rai1 a superare Canale 5 – e complimenti eccellenti. Parliamo di. La leader del Partito Democratico ha trovato il tempo tra un impegno politico e l’altro di seguire lo show di Milly Carlucci che vanta molti fan celebri. Lo ha svelato Alan Friedman, attuale concorrente diche, ospite di L’Aria che tira su La7, ha raccontato l’emozione di ricevere una telefonata speciale, quella di. Posso dire chi mi hato ieri pomeriggio per! Sono rimasto molto sorpreso perché il telefono ha squillato, mentre stavo facevo le prove, e mi ha detto: ‘Alan, volevo dirti sono stata a un comizio ieri (sabato sera, ndr), ma ti ho visto su RaiPlay dopo le 2 di notte e sei stato bravo’.

