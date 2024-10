Avellino-Casertana, al via la vendita dei biglietti per il match (Di martedì 8 ottobre 2024) Partirà domani pomeriggio, mercoledì 9 ottobre 2024, alle ore 15:00 la prevendita in vista del match tra Avellino e Casertana che verrà disputato domenica 13 ottobre 2024 alle ore 19:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la nona giornata del campionato di Serie C Now Avellinotoday.it - Avellino-Casertana, al via la vendita dei biglietti per il match Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Partirà domani pomeriggio, mercoledì 9 ottobre 2024, alle ore 15:00 la prein vista deltrache verrà disputato domenica 13 ottobre 2024 alle ore 19:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi die valido per la nona giornata del campionato di Serie C Now

