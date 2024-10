Atp Shanghai, Cobolli-Djokovic: oggi la sfida, orario e dove vederla in tv (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Flavio Cobolli affronterà oggi, al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8.995.555 dollari), il serbo Novak Djokovic, numero 4 del mondo e del tabellone. L’azzurro, numero 30 del mondo e 28 del seeding, ha sconfitto in rimonta lo svizzero Stan Wawrinka, numero 236 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-7 (6-8), 7-6 (7-4), 6-3 in due ore e 31 minuti. Cobolli e Djokovic non si sono mai affrontati. Per il romano, il match di oggi ha un significato speciale: “Djokovic è il mio idolo, sono cresciuto guardando i suoi match e ancora oggi vado a dormire pensando ai suoi colpi”, ha detto l’azzurro. “E’ splendido giocare contro di lui, spero di godermi ogni momento della partita”, ha aggiunto. .com - Atp Shanghai, Cobolli-Djokovic: oggi la sfida, orario e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Flavioaffronterà, al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.995.555 dollari), il serbo Novak, numero 4 del mondo e del tabellone. L’azzurro, numero 30 del mondo e 28 del seeding, ha sconfitto in rimonta lo svizzero Stan Wawrinka, numero 236 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-7 (6-8), 7-6 (7-4), 6-3 in due ore e 31 minuti.non si sono mai affrontati. Per il romano, il match diha un significato speciale: “è il mio idolo, sono cresciuto guardando i suoi match e ancoravado a dormire pensando ai suoi colpi”, ha detto l’azzurro. “E’ splendido giocare contro di lui, spero di godermi ogni momento della partita”, ha aggiunto.

LIVE Cobolli-Djokovic 1-3 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : subito break del serbo nel 1° set - Si parte alle 12:30 con la DIRETTA LIVE del match di 3° turno tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic, vi aspettiamo! . 15-0 Ace (1°)!! 0-3 Non risponde di rovescio Cobolli. Poi il serbo mette lungo un comodo (per lui) recupero di dritto. A fare la differenza, oltre a un errore arbitrale clamoroso, ... (Oasport.it)

LIVE Cobolli-Djokovic 0-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : subito break del serbo nel 1° set - 0-15 Clamoroso vincente lungoriga di Cobolli con il rovescio! Novak Djokovic al servizio! 12:33 Serbo che, tanto per gradire, è anche 4 volte campione di questo Masters 1000. 30-30 Doppio fallo (1°). 0-1 In rete il dritto lungolinea in corsa di Cobolli, che stavolta non era stato definitivo con ... (Oasport.it)

LIVE Cobolli-Djokovic - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : giocatori a breve in campo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:27 Romano che è 27° nella race, la graduatoria che tiene conto dei risultati dell’anno solare. Ricordiamo nel 2023 disputò le NextGen ATP Finals, perdendo nella fase a gironi che comprendeva anche Luca Nardi, Diminic Stricker e Arthur Fils. 15 Il ... (Oasport.it)