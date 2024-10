Ascolti TV lunedì 7 ottobre: chi ha vinto tra il Grande Fratello e Brennero (Di martedì 8 ottobre 2024) Chi ha vinto tra il Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale5 e la fiction Brennero con Matteo Martari proposta da Rai1. In access prime time la sfida tra Affari tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è. Tutti i dati Auditel di ieri, lunedì 7 ottobre. Fanpage.it - Ascolti TV lunedì 7 ottobre: chi ha vinto tra il Grande Fratello e Brennero Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Chi hatra il, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale5 e la fictioncon Matteo Martari proposta da Rai1. In access prime time la sfida tra Affari tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è. Tutti i dati Auditel di ieri,

Ascolti giovedì 3 ottobre : chi ha vinto tra Kostas e il Grande Fratello - Gli ascolti tv di giovedì 3 ottobre 2024: chi ha vinto in termini di dati auditel tra Kostas su Rai 1 e Grande Fratello su Canale5.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Inter più forte della bufera ultras : non era facile - ha vinto da grande squadra|Primapagina - Ma non troppo, fuori dal campo. La risposta in gioco arriverà dalla giustizia ordinaria e forse anche da quella sportiva. Intanto la risposta del campo, nonché dello stadio senza capi ultrà, è stata all’altezza delle migliori previsioni. Per tutto il resto, c’è da attendere che – come si dice in ... (Justcalcio.com)

Inter più forte della bufera ultras : non era facile - ha vinto da grande squadra - Era facile, in campo. Ma non troppo, fuori dal campo. Perchè non è ragionevole pensare che la bufera ultras, sconvolgente, non abbia scalfito... (Calciomercato.com)