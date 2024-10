Allerta meteo: codice rosso per il rischio idrogeologico su tutta la Bergamasca (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella seconda parte di martedì 8 ottobre attese precipitazioni diffuse moderate o forti, anche a carattere di rovescio e temporale, con tendenza all’attenuazione ed esaurimento verso sera a partire dai settori occidentali. Su Valchiavenna, Media Valtellina, Orobie Bergamasche e Valcamonica accumuli areali tra 80 e 120 mm/12h, localmente nella parte alta delle valli possibili accumuli fino a 140-180 mm/24h. Relativamente alla zona Media – Bassa Valtellina, gli accumuli più elevati risultano più probabili sulla zone retiche (in particolare Val Masino e Val Malenco). Sull’Appennino e sui restanti settori alpini e prealpini accumuli areali tra 60 e 80 mm/12h. Venti nei bassi strati moderati o forti orientali o meridionali, diffusamente forti in quota, in attenuazione dal tardo pomeriggio. Bergamonews.it - Allerta meteo: codice rosso per il rischio idrogeologico su tutta la Bergamasca Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella seconda parte di martedì 8 ottobre attese precipitazioni diffuse moderate o forti, anche a carattere di rovescio e temporale, con tendenza all’attenuazione ed esaurimento verso sera a partire dai settori occidentali. Su Valchiavenna, Media Valtellina, Orobie Bergamasche e Valcamonica accumuli areali tra 80 e 120 mm/12h, localmente nella parte alta delle valli possibili accumuli fino a 140-180 mm/24h. Relativamente alla zona Media – Bassa Valtellina, gli accumuli più elevati risultano più probabili sulla zone retiche (in particolare Val Masino e Val Malenco). Sull’Appennino e sui restanti settori alpini e prealpini accumuli areali tra 60 e 80 mm/12h. Venti nei bassi strati moderati o forti orientali o meridionali, diffusamente forti in quota, in attenuazione dal tardo pomeriggio.

