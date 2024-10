Al Centro Civico Buranello la mostra “Truffaut: l'uomo che amava il cinema” (Di martedì 8 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre 2024, ore 17, sarà inaugurata presso “La fabbrica delle immagini – Voltini Lab” del Centro Civico Buranello di Genova Sampierdarena la mostra “Truffaut: l'uomo che amava il cinema”. L’iniziativa, a cura del Club Amici del cinema, è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Genovatoday.it - Al Centro Civico Buranello la mostra “Truffaut: l'uomo che amava il cinema” Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre 2024, ore 17, sarà inaugurata presso “La fabbrica delle immagini – Voltini Lab” deldi Genova Sampierdarena la: l'cheil”. L’iniziativa, a cura del Club Amici del, è promossa dall’Assessorato alla Cultura del

