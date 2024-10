Tvpertutti.it - Affari Tuoi, le gemelle diverse intascano un bell'assegno: 'una figlia in cielo'

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Hanno destato molta curiosità sin dal loro arrivo ad, le sorelle Federica e Annalisa. Conosciute come «», le due ragazze vengono dalla Basilicata e hanno ottenuto unaa vittoria. La loro avventura al cospetto di Stefano De Martino è durata poche giornate, ma si è conclusa in modo più che positivo. Una delle due è stata segnata da un brutto lutto. Chi sono le, Annalisa e Federica dalla Basilicata Melfi, in provincia di Potenza, è la città d'origine delleFederica e Annalisa. Molto unite già nel grembo materno, le due sorelle hanno conquistato il pubblico di mamma Rai con il loro affiatamento e simpatia. Sono entrambe operaie metalmeccaniche e lavorano insieme, una di fronte all'altra. Una è più alta dell'altra, una ha gli occhi chiari mentre l'altra ce li ha più scuri. Una è sposata, l'altra è single.