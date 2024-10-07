Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 18:45
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 18 : 15 - RITARDI FINO A 50 MINUTI. A LATINA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA BORGO PIAVE E VIA DEL LIDO NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E LA ROMANINA. SULLA LINEA PISA-ROMA LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA IN DIREZIONE ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 17 : 45 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E L’APPIA. RALLENTATA ANCHE LA LINEA ROMA-VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA A PAVONA. ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 17 : 15 - INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO ALTEZZA GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza