Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 18 | 45

(Di lunedì 7 ottobre 2024)DEL 7 OTTOBREORE 18.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA-FIUMICINO TRA VIALE ISACCO NEWTON E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTà. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E LANINA. IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E ANAGNINA. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CODE A TRATTI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. FILE SULLA PONTINA ALTEZZA VIA DI TRIGORIA VERSO POMEZIA. E SEMPRE SULLA PONTINA, MA A LATINA, CODE PER INCIDENTE TRA BORGO PIAVE E VIA DEL LIDO NELLE DUE DIREZIONI. RACCOMANDIAMO LA MASISMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE.