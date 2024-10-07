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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 18:45 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Viabilità DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 18.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio FILE SULLA Roma-FIUMICINO TRA VIALE ISACCO NEWTON E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTà. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E LA RomaNINA. IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E ANAGNINA. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CODE A TRATTI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. FILE SULLA PONTINA ALTEZZA VIA DI TRIGORIA VERSO POMEZIA. E SEMPRE SULLA PONTINA, MA A LATINA, CODE PER INCIDENTE TRA BORGO PIAVE E VIA DEL LIDO NELLE DUE DIREZIONI. RACCOMANDIAMO LA MASISMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE.
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