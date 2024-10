United, ten Hag sempre in bilico. Dopo i nomi di Allegri e Inzaghi, si ritorna a Tuchel per la panchina (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo lo scialbo pareggio a reti inviolate sul campo dell’Aston Villa, il futuro del tecnico olandese del Manchester United è sempre più in bilico. Nel post gara, ten Hag ha dichiarato alla stampa: «Non credo ci sia nulla di diverso. Perché me lo avrebbero detto, comunichiamo in modo molto aperto, molto trasparente. Parlo continuamente con la società e subito Dopo la partita devo fare il mio lavoro, ovvero parlare con i giocatori, gestirli e rispondere alle vostre domande. Parliamo sempre. Ogni settimana, direi ogni giorno quindi mi aspetto che a breve parlerò con loro» Intanto da Manchester arrivano voci secondo cui il club starebbe tornando a pensare al nome di Thomas Tuchel come potenziale sostituto di Erik ten Hag. Il tecnico era già stato accostato allo United in estate, Dopo che aveva detto addio alla panchina del Bayern Monaco. Ilnapolista.it - United, ten Hag sempre in bilico. Dopo i nomi di Allegri e Inzaghi, si ritorna a Tuchel per la panchina Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)lo scialbo pareggio a reti inviolate sul campo dell’Aston Villa, il futuro del tecnico olandese del Manchesterpiù in. Nel post gara, ten Hag ha dichiarato alla stampa: «Non credo ci sia nulla di diverso. Perché me lo avrebbero detto, comunichiamo in modo molto aperto, molto trasparente. Parlo continuamente con la società e subitola partita devo fare il mio lavoro, ovvero parlare con i giocatori, gestirli e rispondere alle vostre domande. Parliamo. Ogni settimana, direi ogni giorno quindi mi aspetto che a breve parlerò con loro» Intanto da Manchester arrivano voci secondo cui il club starebbe tornando a pensare al nome di Thomascome potenziale sostituto di Erik ten Hag. Il tecnico era già stato accostato alloin estate,che aveva detto addio alladel Bayern Monaco.

