Movieplayer.it - Trouble, la recensione: fuga per la verità in una buona action comedy svedese

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il protagonista diè un tranquillo commesso che viene incastrato con l'accusa di omicidio; evaso, deve recuperare le prove della propria innocenza. In streaming Netflix. Conny, padre divorziato, si barcamena senza troppa soddisfazione nel suo impiego da commesso, trascorrendo il tempo libero in compagnia della figlioletta e nerdando sui simulatori di volo, con il sogno di fare il pilota come il nuovo compagno della sua ormai ex-moglie. Una sera mentre si trova a casa di una cliente per lavoro, viene lasciato da solo in casa dalla proprietaria per completare l'installazione di un televisore e nel frattempo, senza che lui se ne accorga giacché indossa delle cuffie anti-rumore, tra quelle quattro mura si verifica un omicidio. Il protagonista disi ritrova suo malgrado sul luogo