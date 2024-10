Trofeo delle Regioni,. Argento per Gariboldi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Brillante prestazione dell’elite Rebecca Gariboldi ,nella 2^ prova del Trofeo delle Regioni a Tarvisio (Udine),con l’eterna Eva Lechner giunta quinta che ha completato la positiva giornata dell’Ale Cycling Team Modena diretto da Milena Cavani con lo junior Alessandro Ingrami giunto 17°. A Pavullo sul classico circuito degli assi si è conclusa la stagione su strada dei Giovanissimi con l’organizzazione della Ciclistica Pavullese con la regia di Mauro Maya Caselli. Questi i risultati della top five dei modenesi: G1M: 2° Giacomo Covili (Pavullese) - 3° Lorenzo Cerri (idem)-4° Zerubabel Perrone(Sozzigalli)-5° Luca Zian (Serramazzoni);G2M:4° Riccardo Goldoni (Sozzigalli);G3M; 3° Samuel Cappelletto (Iaccobike)-5° Damir Chivan (S. Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Brillante prestazione dell’elite Rebecca,nella 2^ prova dela Tarvisio (Udine),con l’eterna Eva Lechner giunta quinta che ha completato la positiva giornata dell’Ale Cycling Team Modena diretto da Milena Cavani con lo junior Alessandro Ingrami giunto 17°. A Pavullo sul classico circuito degli assi si è conclusa la stagione su strada dei Giovanissimi con l’organizzazione della Ciclistica Pavullese con la regia di Mauro Maya Caselli. Questi i risultati della top five dei modenesi: G1M: 2° Giacomo Covili (Pavullese) - 3° Lorenzo Cerri (idem)-4° Zerubabel Perrone(Sozzigalli)-5° Luca Zian (Serramazzoni);G2M:4° Riccardo Goldoni (Sozzigalli);G3M; 3° Samuel Cappelletto (Iaccobike)-5° Damir Chivan (S.

