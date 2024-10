Tre Valli Varesine 2024 | il percorso ai raggi X Due circuiti da affrontare sarà duello Pogacar-Evenepoel?

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la Coppa Agostoni di ieri, la Coppa Bernocchi di oggi, il Trittico Lombardo va a completarsi domani con l’appuntamento della Tre, corsa arrivata alla sua centotreesima edizione. Partenza da Busto Arsizio ed arrivo a Varese con i ciclisti che dovranno percorrere ben duecento chilometri. Reduce dalla meravigliosa vittoria al Giro dell’Emilia, Tadejvuole essere protagonista anche nell’ultima corsa prima del Lombardia, che è l’ultimo grande obiettivo del campione sloveno. L’occasione per vincere nuovamente in maglia iridata è nitida per, che avrà in Remcoancora il grande avversario, con il belga che cercherà di prendersi la rivincita. L’Italia punta soprattutto su un Davide Piganzoli apparso in ottima forma e reduce dal terzo posto in Emilia.