Traffico Roma del 07-10-2024 ore 13:30 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequenti alla formazione di rallentamenti lavori di potatura in via di Torrevecchia tra via Boccea & via dei Casali di Torrevecchia riduzione di carreggiata in base all’ avanzamento dei lavori a Porta Maggiore lavori di rinnovo dei binari su parte della rete in via Prenestina chiusa la corsia tranviaria tra Viale Prenestino e piazzale labicano fino al 3 novembre le linee 235 814 viaggeranno integralmente su bus per lavori notturni nella galleria pasa chiuso dalle 22 di questa sera alle 5 di domattina il tratto tra Largo di Porta Cavalleggeri e Piazza della Rovere in direzione del Lungotevere deviati anche le 9 linee bus di zona maggiori informazioni su queste altre notizie ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-10-2024 ore 13:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequenti alla formazione di rallentamenti lavori di potatura in via di Torrevecchia tra via Boccea & via dei Casali di Torrevecchia riduzione di carreggiata in base all’ avanzamento dei lavori a Porta Maggiore lavori di rinnovo dei binari su parte della rete in via Prenestina chiusa la corsia tranviaria tra Viale Prenestino e piazzale labicano fino al 3 novembre le linee 235 814 viaggeranno integralmente su bus per lavori notturni nella galleria pasa chiuso dalle 22 di questa sera alle 5 di domattina il tratto tra Largo di Porta Cavalleggeri e Piazza della Rovere in direzione del Lungotevere deviati anche le 9 linee bus di zona maggiori informazioni su queste altre notizie ...

Traffico Roma del 07-10-2024 ore 12 : 30 - it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. luceverde. Luceverde Roma Un saluto dalla redazione rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra il bivio per ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 07-10-2024 ore 11 : 30 - luceverde. Luceverde Roma Un saluto dalla redazione rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra il bivio per la via Appia all’uscita per la diramazione Roma Sud traffico rallentato in centro per un incidente sul piazzale Ugo La Malfa altezza incrocio con via del ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 07-10-2024 ore 10 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla linea C della metropolitana proseguono le attività tecniche connesse all’apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e all’interscambio con la linea B proprio per lasciare spazio a tali attività sino al ... (Romadailynews.it)