Tradizioni oltre oceano La famiglia Pavironica sfila negli Stati Uniti | Un momento storico

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La tradizione modenese è pronta a "sbarcare" nella Grande Mela. Ci sarà anche un simbolo della nostra città, infatti, alla parata del "Columbus Day" a New York, in programma il prossimo 14 ottobre, dove Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo sfileranno lungo la Fifth Avenue: si tratta del più grande evento internazionale a cui laabbia mai partecipato. ll Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione con Italy Discovery, ha infatti ricevuto l’invito a partecipare allata a New York City in occasione dei festeggiamenti dell’ottantesimo Columbus Day. Un’occasione unica per rappresentare l’identità culturale, storica e popolare italiana. (Ilrestodelcarlino.it)