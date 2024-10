Si nasconde sotto a tir, migrante morto schiacciato: la tragedia a Palermo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo, 7 ott. (Adnkronos) - Un tunisino, che si era nascosto sotto un tir per sbarcare al porto di Palermo, è morto schiacciato dal pesante mezzo. E' accaduto ieri sera sulla nave Splendid della Gnv partita dal porto di Tunisi de La Guolette. Secondo una ricostruzione il giovane, che aveva eluso i controlli, è morto schiacciato dell'autoarticolato durante le operazioni di manovra. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di porto. (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ott. (Adnkronos) - Un tunisino, che si era nascostoun tir per sbarcare al porto di, èdal pesante mezzo. E' accaduto ieri sera sulla nave Splendid della Gnv partita dal porto di Tunisi de La Guolette. Secondo una ricostruzione il giovane, che aveva eluso i controlli, èdell'autoarticolato durante le operazioni di manovra. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di porto. (Liberoquotidiano.it)

