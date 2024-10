Ritrovato a Vicenza Davide Piccinali il medico del San Raffaele scomparso da giovedì

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato, il 39ennespecializzando dell’ospedale Sandi Milano: di lui si erano perse le tracce dasera, con la famiglia che aveva dato l’allarme nel weekend, in seguito al suo mancato rientro a casa come da programma. Come annunciato dal fratello Dario all’Ansa, il 39enne si trova a, dove si era registrato in un hotel: ora i due sono insieme estarebbe bene. La sua scomparsa aveva dato grande preoccupazione tra gli affetti più cari e anche tra i colleghi, che durante la giornata lavorativa discorso non avevano notato alcun segnale che potesse lasciar presagire un suo allontanamento o un malessere.