Calcioweb.eu - Risultati Serie C Girone C, 8ª giornata: Sounas trascina l’Avellino contro il Crotone | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Colpaccio delsul campo delnell’ultima partita dell’8ªdel campionato diC. La sfida non è stata mai in discussione e si è conclusa sul risultato di 0-4. Il grande protagonista è stato l’ex Reggina, autore di una doppietta. In gol anche Patierno e Russo.si porta a 10 punti in. Crisi, fermo a 7 punti e sempre più in zona pericolosa.