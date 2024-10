Riscaldamenti, verso l’accensione dei termosifoni: come funziona e cosa rischia chi non rispetta le norme (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sta tornando il freddo un po' in tutta Italia, e con esso il momento di riaccendere i termosifoni: si comincia il 15 ottobre, ma lo Stivale è diviso in sei aree zone climatiche, con regole specifiche diverse. Chi non le rispetta le norme, va incontro a multe anche pesanti. Fanpage.it - Riscaldamenti, verso l’accensione dei termosifoni: come funziona e cosa rischia chi non rispetta le norme Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sta tornando il freddo un po' in tutta Italia, e con esso il momento di riaccendere i: si comincia il 15 ottobre, ma lo Stivale è diviso in sei aree zone climatiche, con regole specifiche diverse. Chi non lele, va incontro a multe anche pesanti.

