Rapina ad una donna, arrestati due giovani (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 6 ottobre, a Pisciotta (SA), i Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile del locale Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, hanno arrestato due cittadini di nazionalità algerina, di 28 e 23anni, per “Rapina impropria” nei riguardi di una donna. Allo stato delle indagini, i due indagati, dopo essersi furtivamente impossessati del borsello della vittima che si trovava in una attività commerciale dello scalo ferroviario Pisciotta – Palinuro, avrebbero ingaggiato con la donna, accortasi del fatto, una colluttazione, strattonandola e facendola cadere, riuscendo inizialmente ad allontanarsi per essere poi rintracciati e bloccati dai Carabinieri allertati da una segnalazione giunta al numero di emergenza del 112. Anteprima24.it - Rapina ad una donna, arrestati due giovani Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 6 ottobre, a Pisciotta (SA), i Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile del locale Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, hanno arrestato due cittadini di nazionalità algerina, di 28 e 23anni, per “impropria” nei riguardi di una. Allo stato delle indagini, i due indagati, dopo essersi furtivamente impossessati del borsello della vittima che si trovava in una attività commerciale dello scalo ferroviario Pisciotta – Palinuro, avrebbero ingaggiato con la, accortasi del fatto, una colluttazione, strattonandola e facendola cadere, riuscendo inizialmente ad allontanarsi per essere poi rintracciati e bloccati dai Carabinieri allertati da una segnalazione giunta al numero di emergenza del 112.

