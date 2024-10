Ranking doppio WTA | Errani torna in top-10 dopo 9 anni Paolini è nelle 10 in due classifiche

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’aggiornamento delWTA di oggi, lunedì 7 ottobre,il torneo di Pechino ci regala altre due top-10. Sarae Jasmineaver conquistato il loro secondo ‘1000’ stagionalegli Internazionali d’Italia, entrano infatti tra le prime 10 giocatrici della classifica di: numero 7 la veterana ‘Sarita’, mentre ‘Jas’ è numero 9. Un grande traguardo sia per la prima, chein top-10nove, che per la seconda, la quale può festeggiare oggi l’essere tra le migliori 10 al mondo sia neldi singolare (dove ha perso una posizione ed è n°6) che in quello di. Con questo risultato l’Italtennis ha anche dei top-10 in ogni classifica: oltre alle già citate ragazze, c’è ovviamente Jk Sinner n°1 ATP in singolare più Andrea Vavassori e Simone Bolelli rispettivamente n°9 e 10 in