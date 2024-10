Thesocialpost.it - Prof di sostegno uccide i genitori per i debiti: “Gli ha sparato e poi li ha fatti a pezzi”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Verity Beck, ex insegnante didella Pennsylvania, è stata condannata all’ergastolo dopo aver confessato di aver ucciso e smembrato i suoi, Reid e Miriam Beck, di 73 e 72 anni. Il duplice omicidio è avvenuto nel gennaio 2023, in seguito a una lite legata a problemi finanziari. Verity aveva accumulato un debito di 100.000 dollari e aveva rubato denaro ai, che l’avevano accusata del furto. Durante il processo, è stato riferito che la donna soffriva di gravi disturbi mentali.Leggi anche: Uccise ie li buttò nel fiume, confermato l’ergastolo per Benno Neumair I corpi delle vittime furono scoperti il 17 gennaio 2023 dal fratello di Verity, che, preoccupato per la mancanza di contatti con ida dieci giorni, si era recato nella loro casa. Qui, trovò una scena raccapricciante: un lenzuolo insanguinato e una motosega accanto a resti umani.