Prima pagina Tuttosport: “Flop dal dischetto. Poi Gud affonda il Milan” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 7 ottobre 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladiin edicola oggi, lunedì 7 ottobre 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio,e calciomercato

Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Flop dal dischetto. Poi Gud affonda il Milan”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Genio De Gea, Milan a fondo” - La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 7 ottobre 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. (Leggi la notizia)

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, indietro tutta” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 7 ottobre 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. (Leggi la notizia)

Milan, da Pioli a Fonseca non cambia la mentalità: sbagliata l’ennesima partita chiave per il salto di qualità|Primapagina - com: Il Milan voleva e doveva ripartire dal secondo tempo di Leverkusen e invece si rende protagonista di una prestazione sconcertante al Franchi. Dagli strafalcioni difensivi di Tomori, Theo ed Emerson ai due rigori, passando da due sostituzioni alquanto opinabili. La Fiorentina passa per 2-1 e ... (Leggi la notizia)