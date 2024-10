Prima di Miano, Chiesa: che fine ha fatto l'hacker più temuto d'Italia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dell'apocalisse è più interessante il “Prima”. Prima di Carmelo Miano, l'ingegnere informatico di 23 anni che penetrava come mura di burro i portali di Guardia di Finanza e Ministero della Giustizia (condanne penali lunghe un braccio, rischio di un'ospitalità di trent'anni a Regina Coeli) c'era Kevin Mitnick. Ecco. Tutto iniziò con colui che chiamavano, gentilmente, «il Condor» come il killer implacabile del romanzo di James Grady. Mitnick. Era il più grande hacker di tutti i tempi, scivolato prematuramente nel 2023 dalla valle di lacrime al paradiso di bit. Ma la sua spietatezza romantica sui codici a cascata, tra la magia dei sistemi operativi o sulla tastiera usata come la cloche d'un cacciabombardiere nel cyberspazio; bè, lo rendevano una sorta di Robin Hood moderno. Rubava ai ricchi possessori di dati per dare ai poveri di spirito e di bilancio. La sua storia affascina. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dell'apocalisse è più interessante il “”.di Carmelo, l'ingegnere informatico di 23 anni che penetrava come mura di burro i portali di Guardia di Finanza e Ministero della Giustizia (condanne penali lunghe un braccio, rischio di un'ospitalità di trent'anni a Regina Coeli) c'era Kevin Mitnick. Ecco. Tutto iniziò con colui che chiamavano, gentilmente, «il Condor» come il killer implacabile del romanzo di James Grady. Mitnick. Era il più grandedi tutti i tempi, scivolato prematuramente nel 2023 dalla valle di lacrime al paradiso di bit. Ma la sua spietatezza romantica sui codici a cascata, tra la magia dei sistemi operativi o sulla tastiera usata come la cloche d'un cacciabombardiere nel cyberspazio; bè, lo rendevano una sorta di Robin Hood moderno. Rubava ai ricchi possessori di dati per dare ai poveri di spirito e di bilancio. La sua storia affascina. (Liberoquotidiano.it)

Liberoquotidiano.it - Prima di Miano, Chiesa: che fine ha fatto l'hacker più temuto d'Italia

Damiano David strabiliante. E i Maneskin? "Amici come prima" - Il rocker, nonostante le insistenti voci di scioglimento, ha voluto rassicurare i sostenitori del gruppo: "È tutto ok. "Dopo tanti anni, avevo la necessità di esprimere un lato diverso di me. "Molti vostri fan si chiedono 'Ma questo cosa vuol dire? La carriera da solista di Damiano vuol dire che i ... (Iltempo.it)

Fabio Fazio torna stasera in tv con la 22esima edizione di "Che tempo che fa": ecco le novità e gli ospiti della prima puntata (spoiler: c'è Damiano David!) - Dal gioco Chissà chi è allo show musicale Suzuki Music Party. I volti nuovi e quelli storici di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio Come preannunciato da Fabio Fazio in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, questa 22esima edizione vede il ritorno di volti storici, come le immancabili Luciana ... (Amica.it)

Damiano David alla prima di Che Tempo Che Fa - Il progetto da solista del cantante dei Maneskin è ufficialmente partito venerdì scorso con la pubblicazione in tutto il mondo del brano Silverlines, frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth. The post Damiano David alla prima di Che Tempo Che Fa appeared ... (Davidemaggio.it)

Carmelo miano, gli affari online con la droga del super hacker di Roma: aveva accumulato 6,2 milioni di euro - L’hacker della Garbatella finito in carcere con l’accusa di aver violato i sistemi informatici del ministero della Giustizia, della Finanza, della polizia - oltre alle mail dei pm ...(ilmessaggero.it)

Conegliano riparte alla grande: 3-0 a Busto. Milano fatica ma vince con Pinerolo - Milano e Conegliano, le protagoniste più attese della stagione, vincono conquistando i 3 punti, lasciando subito il segno. La Numia, senza Egonu, soffre in avvio sul campo di Pinerolo, mentre la ...(gazzetta.it)

primavera, il Milan cade in casa del Bologna: ecco com’è andata - Il Milan primavera di Mister Guidi ha perso 3-1 contro il Bologna a Crespellano, nel match della settima giornata di campionato. Il resoconto ...(ilmilanista.it)