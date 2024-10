Pierina uccisa, gli orologi di Dassilva sotto la lente: sequestrata una nuova scheda (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rimini, 7 ottobre 2024 – Riprenderà oggi il lavoro dei periti nominati dal Tribunale per passare al setaccio i dispositivi di Louis Dassilva, il metalmeccanico 34enne indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli: uccisa un anno fa nel seminterrato di casa con 29 coltellate. E le operazioni peritali riprenderanno per la precisione dagli smartwatch già sequestrati a Dassilva e sui quali già la Procura, prima della sede di incidente probatorio entro cui si svolgono ora gli accertamenti, aveva richiesto di estrarre fino all’ultimo byte di informazioni sugli spostamenti e le attività di Louis la sera in cui Pierina è stata uccisa. Un lavoro quello dei periti che potrebbe ampliarsi anche a un altro dispositivo elettronico recentemente sequestrato. Pierina, un anno dopo l'omicidio. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rimini, 7 ottobre 2024 – Riprenderà oggi il lavoro dei periti nominati dal Tribunale per passare al setaccio i dispositivi di Louis, il metalmeccanico 34enne indagato per l’omicidio diPaganelli:un anno fa nel seminterrato di casa con 29 coltellate. E le operazioni peritali riprenderanno per la precisione dagli smartwatch già sequestrati ae sui quali già la Procura, prima della sede di incidente probatorio entro cui si svolgono ora gli accertamenti, aveva richiesto di estrarre fino all’ultimo byte di informazioni sugli spostamenti e le attività di Louis la sera in cuiè stata. Un lavoro quello dei periti che potrebbe ampliarsi anche a un altro dispositivo elettronico recentemente sequestrato., un anno dopo l'omicidio. (Ilrestodelcarlino.it)

Ilrestodelcarlino.it - Pierina uccisa, gli orologi di Dassilva sotto la lente: sequestrata una nuova scheda

