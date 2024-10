Pià: “Conte è entrato subito nella testa dei calciatori” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Di seguito le sue parole. Pià: “Il Napoli mi dà sensazioni positive” Così l’ex attaccante del Napoli: “Il Napoli mi dà sensazioni positive. E’ una squadra in netta crescita fisica e mentale, ha tanto entusiasmo e Conte è entrato subito nella testa dei calciatori. Non era facile dopo lo scorso anno, ma il mister è riuscito a dare entusiasmo ad una piazza come Napoli che vive di questo e credo che il Napoli potrà lottare per lo Scudetto fino alla fine. Terzotemponapoli.com - Pià: “Conte è entrato subito nella testa dei calciatori” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Di seguito le sue parole. Pià: “Il Napoli mi dà sensazioni positive” Così l’ex attaccante del Napoli: “Il Napoli mi dà sensazioni positive. E’ una squadra in netta crescita fisica e mentale, ha tanto entusiasmo edei. Non era facile dopo lo scorso anno, ma il mister è riuscito a dare entusiasmo ad una piazza come Napoli che vive di questo e credo che il Napoli potrà lottare per lo Scudetto fino alla fine.

