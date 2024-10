Otto pompieri morti in raid Israele nel sud del Libano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Almeno Otto vigili del fuoco libanesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano contro le loro caserme in una città nel sud al confine con Israele, ha detto all'Afp un funzionario locale. "Un attacco israeliano ha colpito nella notte la caserma Baraachit dove c'erano dieci vigili del fuoco () finora sono stati estratti dalle macerie Otto corpi", ha detto Reda Achour, un funzionario locale. Dall'inizio degli scontri tra Israele e Hezbollah, un anno fa, sono stati uccisi più di 115 soccorritori e vigili del fuoco, secondo un rapporto dell'Afp basato su dati ufficiali libanesi. Quotidiano.net - Otto pompieri morti in raid Israele nel sud del Libano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Almenovigili del fuoco libanesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano contro le loro caserme in una città nel sud al confine con, ha detto all'Afp un funzionario locale. "Un attacco israeliano ha colpito nella notte la caserma Baraachit dove c'erano dieci vigili del fuoco () finora sono stati estratti dalle maceriecorpi", ha detto Reda Achour, un funzionario locale. Dall'inizio degli scontri trae Hezbollah, un anno fa, sono stati uccisi più di 115 soccorritori e vigili del fuoco, secondo un rapporto dell'Afp basato su dati ufficiali libanesi.

