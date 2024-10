OnlyFans, cresce l’evasione fiscale tra i creatori di contenuti (Di lunedì 7 ottobre 2024) La piattaforma OnlyFans è diventata negli ultimi anni un fenomeno globale, fornendo ai creatori di contenuti un modo diretto e redditizio per monetizzare le proprie attività online. Tuttavia, insieme al suo successo economico, sono emersi crescenti problemi legati all’evasione fiscale, con un numero sempre maggiore di casi riportati dalle autorità fiscali di tutto il mondo. Il modello di business di OnlyFans Lanciata nel 2016, OnlyFans consente ai creatori di contenuti di caricare video, immagini e post a pagamento, guadagnando denaro direttamente dai loro fan. Il modello di business della piattaforma ha attirato milioni di utenti, sia creatori che abbonati. Alcuni creatori guadagnano cifre considerevoli, spesso raggiungendo guadagni milionari. Velvetmag.it - OnlyFans, cresce l’evasione fiscale tra i creatori di contenuti Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La piattaformaè diventata negli ultimi anni un fenomeno globale, fornendo aidiun modo diretto e redditizio per monetizzare le proprie attività online. Tuttavia, insieme al suo successo economico, sono emersinti problemi legati al, con un numero sempre maggiore di casi riportati dalle autorità fiscali di tutto il mondo. Il modello di business diLanciata nel 2016,consente aididi caricare video, immagini e post a pagamento, guadagnando denaro direttamente dai loro fan. Il modello di business della piattaforma ha attirato milioni di utenti, siache abbonati. Alcuniguadagnano cifre considerevoli, spesso raggiungendo guadagni milionari.

