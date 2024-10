NASCAR Cup Series, Ricky Stenhouse Jr vince a Talladega. Byron passa al Round of 8 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ricky Stenhouse Jr torna a vincere nella NASCAR Cup Series a Talladega. L’americano di JTG Daugherty Racing Chevrolet #47, quattro volte a segno in carriera, ritrova il successo dopo 65 gare al termine di una prova ricca di colpi di scena che ha garantito a William Byron un pass per il Round of 8 dei Playoffs grazie ai punti maturati sino ad ora. Il #24 di Hendrick Motorsports diventa quindi l’unico dei protagonisti ancora in lotta per il titolo a poter affrontare con tranquillità l’Elimination Race che si svolgerà settimana prossima. La partenza è stata più che mai negativa per Daniel Suarez (Trackhouse Racing Chevrolet #99). Il messicano, in pit lane per una penalità nel corso del giro iniziale, ha perso altro terreno rispetto alla concorrenza dopo aver provato a restare nel giro del leader intorno alla conclusione del 10mo giro. (Di lunedì 7 ottobre 2024)Jr torna are nellaCup. L’americano di JTG Daugherty Racing Chevrolet #47, quattro volte a segno in carriera, ritrova il successo dopo 65 gare al termine di una prova ricca di colpi di scena che ha garantito a Williamun pass per ilof 8 dei Playoffs grazie ai punti maturati sino ad ora. Il #24 di Hendrick Motorsports diventa quindi l’unico dei protagonisti ancora in lotta per il titolo a poter affrontare con tranquillità l’Elimination Race che si svolgerà settimana prossima. La partenza è stata più che mai negativa per Daniel Suarez (Trackhouse Racing Chevrolet #99). Il messicano, in pit lane per una penalità nel corso del giro iniziale, ha perso altro terreno rispetto alla concorrenza dopo aver provato a restare nel giro del leader intorno alla conclusione del 10mo giro. (Oasport.it)

Oasport.it - NASCAR Cup Series, Ricky Stenhouse Jr vince a Talladega. Byron passa al Round of 8

