MotoGP, Davide Tardozzi: “Incredibile Bagnaia sia dietro con 8 vittorie contro 3. Chi sarà secondo non sarà da meno del primo” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La fine del Mondiale 2024 di MotoGP è sempre più vicina: mancano quattro gare alla fine e il duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia si accende sempre di più. Pecco è in ritardo di dieci punti rispetto a Martinator e si giocherà tutto in questi ultimi appuntamenti, a partire dall’Australia a Phillip Island. Ai microfoni di GPOne.com è stato intervistato il team manager della Ducati, Davide Tardozzi: “Mai come quest’anno chi vincerà il titolo lo meriterà e chi arriverà secondo non sarà da meno. Tra Pecco e Martin c’è assoluto rispetto reciproco, perché entrambi sanno la loro forza e Bagnaia non ha paura di affrontare Jorge a Valencia, dove lui è fortissimo sulla sua pista di casa“. Ancora in palio ci sono ben 148 punti, la differenza è quindi davvero piccola: “La sfida è assolutamente aperta e da giocare. Oasport.it - MotoGP, Davide Tardozzi: “Incredibile Bagnaia sia dietro con 8 vittorie contro 3. Chi sarà secondo non sarà da meno del primo” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La fine del Mondiale 2024 diè sempre più vicina: mancano quattro gare alla fine e il duello tra Jorge Martin e Francescosi accende sempre di più. Pecco è in ritardo di dieci punti rispetto a Martinator e si giocherà tutto in questi ultimi appuntamenti, a partire dall’Australia a Phillip Island. Ai microfoni di GPOne.com è stato intervistato il team manager della Ducati,: “Mai come quest’anno chi vincerà il titolo lo meriterà e chi arriverànonda. Tra Pecco e Martin c’è assoluto rispetto reciproco, perché entrambi sanno la loro forza enon ha paura di affrontare Jorge a Valencia, dove lui è fortissimo sulla sua pista di casa“. Ancora in palio ci sono ben 148 punti, la differenza è quindi davvero piccola: “La sfida è assolutamente aperta e da giocare.

MotoGP - fra Bagnaia e Martin è uno swing continuo. Il pendolo oscilla ancora - dove si fermerà a Valencia? - Il 2024 promette di essere altrettanto elettrizzante, perché una differenza di 10 punti è niente. Non è un incontro di boxe, dunque non esiste KO tecnico. . Con 4 GP e 4 Sprint ancora da disputare, la situazione può prendere qualsiasi piega. Solo quello aritmetico. Dunque, come si è arrivati alla ... (Oasport.it)

MotoGP - promossi e bocciati GP Giappone 2024 : Bagnaia vince - Martin non perde - Acosta peccato - Vinales disastro - Lo spagnolo fa e disfa come Penelope. Il potenziale c’era, la pole position pure, ma lo spagnolo termina entrambe le gare nella ghiaia di Motegi. Sabato si ferma al terzo posto dopo aver perso un duello emozionante con Enea Bastianini, ieri invece tiene a distanza il pilota romagnolo. Gli capita ... (Oasport.it)

MotoGp Giappone : Bagnaia trionfa sul circuito di Motetgi e riapre la lotta iridata - Il sudafricano, per stile di guida e per le caratteristiche della KTM, è uno dei piloti se non il pilota più ostico da superare. Il campione del mondo in carica scatta perfettamente dalla prima fila e impone un ritmo insostenibile per tutta la gara, tagliando il traguardo davanti a Jorge Martin e ... (Lifeandpeople.it)