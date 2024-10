MotoGP Alex Marquez penalizzato nel GP d’Australia Lo spagnolo non ci sta | Poca coerenza

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’applicazione delle regole incontinua a far discutere. Al centro dell’attenzione il caso dell’incidente che ha visto coinvoltie Joan Mir nella gara di Motegi, in Giappone. Il pilota della Ducati Gresini ha preso in pieno, ad alta velocità, il centauro della Honda in curva-12, con la GP23 dirimasta letteralmente incastrata tra lo pneumatico e il codone della moto di Joan. La conseguenza è stata la caduta di entrambi, finendo sulla ghiaia e dovendo ritirarsi dal GP. Una decisione è arrivata da parte dello Steward Panel: “In base al protocollo sulle penalità consegnato ai team, questa azione è considerata un incidente del tipo MGP-CC4: ‘Causare un incidente. Un contatto con un altro pilota che risulta nella caduta dell’altro pilota’.