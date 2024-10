Mo: Idf, 'soldato israeliano ucciso in combattimento al confine con il Libano' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) - Un soldato israeliano di 25 anni è rimasto ucciso nella notte durante un combattimento al confine con il Libano. Altri due soldati sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Lo ha reso noto l'Idf. Dall'inizio della guerra, un anno fa, sono morti 728 uomini e donne in servizio, aggiunge l'esercito israeliano. (Liberoquotidiano.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) - Undi 25 anni è rimastonella notte durante unalcon il. Altri due soldati sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Lo ha reso noto l'Idf. Dall'inizio della guerra, un anno fa, sono morti 728 uomini e donne in servizio, aggiunge l'esercito

Liberoquotidiano.it - Mo: Idf, 'soldato israeliano ucciso in combattimento al confine con il Libano'

Un soldato israeliano è stato ucciso in Libano - Il capitano delle forze armate israeliane Eitan Itzhak Oster, 22 anni, è stato ucciso in combattimento in Libano. Eitan è la prima vittima dall'inizio dell'incursione. Aveva pubblicato un video prima di entrare in Libano: "Tutto il nord è bruciato e abbandonato. Conosco e sono consapevole... (Today.it)

Mo: Israele, ‘arrestato israeliano assoldato da Iran per assassinare Netanyahu’ - L'articolo Mo: Israele, ‘arrestato israeliano assoldato da Iran per assassinare Netanyahu’ sembra essere il primo su CalcioWeb. (Adnkronos) – Un civile israeliano è stato arrestato il mese scorso e incriminato oggi con l’accusa di essere stato reclutato dall’Iran per assassinare il primo ministro ... (Calcioweb.eu)

Mo: Israele, 'arrestato israeliano assoldato da Iran per assassinare Netanyahu' - Tel Aviv, 19 set. Lo rendono noto, in una dichiarazione congiunta, lo Shin Bet e la polizia israeliana, aggiungendo che il sospettato si era introdotto due volte clandestinamente in Iran, dove ha ricevuto un pagamento per portare a termine le missioni. (Adnkronos) - Un civile israeliano è stato ... (Liberoquotidiano.it)